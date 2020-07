Cagliari, Zenga: «Il pareggio contro la Fiorentina è il risultato giusto» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Fiorentina Le sue parole. SIMEONE – «Con Simeone siamo molto sfortunati perché anche domenica scorsa ha fatto un gran gol ed è stato annullato per un non nulla. Mi dispiace per il gol non convalidato anche oggi perché sarebbe stato il suo settimo gol consecutivo. Ci prendiamo comunque il punto e torniamo a casa». ANALISI MATCH – «Penso che il pareggio sia il risultato giusto perché entrambe le squadre hanno avuto ottime occasioni per ... Leggi su calcionews24

