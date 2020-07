Buongiorno dalla Borsa 8 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) (TeleBorsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell’1,51%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 10.524,01 punti. Ribasso per Tokyo, in flessione dello 0,78%, termina le contrattazioni a 22.438,7 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,72%), archiviando le contrattazioni a 13.164 punti. Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,41%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,58%; sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,72%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto chimico con un calo di -1,11%. Pressione su SOL, che tratta con una perdita dell’1,37%. I mercati sono in attesa ... Leggi su quifinanza

GiovanniToti : Un buon pezzo di focaccia per iniziare la giornata con il piede giusto! #Buongiorno dalla #Liguria ?? #7luglio - _Carabinieri_ : Buongiorno dalla Riserva Naturale Bosco Fontana di Marmirolo (MN). #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #8luglio - UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Sala dell'Iliade di #PalazzoPitti. Capolavori dipinti e scolpiti aspettano silenziosi l'arrivo de… - walman1982 : #buongiorno dalla #bovisa #milano - RaffaeleRaimon2 : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #Puglia. LA SUGGESTIVA GROTTA DELLA ZINZULUSA-CASTRO -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi Positanonews Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,51%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 10.524,01 punti. Ribasso per Tokyo, in fles ...

Naldi, record personale nel lungo Bella prova a Vittorio Veneto

Se il buongiorno si vede dal mattino… sarà una grande stagione quella di Elisa Naldi (foto). A Vittorio Veneto, nella prima uscita ufficiale dopo l’emergenza covid, la saltatrice in lungo della Virtus ...

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,51%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 10.524,01 punti. Ribasso per Tokyo, in fles ...Se il buongiorno si vede dal mattino… sarà una grande stagione quella di Elisa Naldi (foto). A Vittorio Veneto, nella prima uscita ufficiale dopo l’emergenza covid, la saltatrice in lungo della Virtus ...