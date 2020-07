Buffon Juventus, parla l’agente: “Futuro da tecnico? Perché no!” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Buffon Juventus – Gianluigi Buffon ha raggiunto il record di presenze in Serie A. Il portiere della Juventus, in occasione del match casalingo contro il Torino, è riuscito a tagliare il traguardo del maggior numero di apparizioni nel nostro campionato. Il famoso portiere saracinesca bianconero ha battuto il numero di Paolo Maldini registrando 648 partite giocate. Il suo agente si esprime sul suo futuro, che potrebbe essere presto a bordocampo. Buffon Juve, l’agente: “Allenatore? Perché no!” Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Silvano Martina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul possibile nuovo ruolo di Buffon. Ecco quanto affermato:“Secondo me Gigi dopo il ritiro deve iniziare ad allenare: capisce di calcio e ha ... Leggi su juvedipendenza

