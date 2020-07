Brunori Sas: il ritorno in estate con 4 «concertini acustici» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Brunori Sas li chiama «concertini acustici», appuntamenti imperdibili per riabbracciare la musica dopo la cancellazione di innumerevoli live show a seguito dell’emergenza sanitaria. Per rimarcare la genuinità e la freschezza dell’operazione, le location prescelte sono tutte immerse nel verde, incontaminate, pronte a restituire allo spettatore non sono un’idea di serenità, ma anche di appagamento dei sensi. Le date saranno quattro: l’11 luglio a Champorcher (AO), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor; il 24 luglio a Lugo (RA), ospite del Ravenna Festival, già sold out; il 26 luglio a Tarvisio (UD), nel cartellone del No Borders Music Festival; e il 2 agosto a Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento. Leggi su vanityfair

e il Nastro d'Argento come Migliore Colonna Sonora per il film «Odio l'estate», il cantautore torna a esibirsi in 4 concerti immersi nel verde, in attesa del «Brunori Sas Tour 2020» che lo porterà nei ...

Brunori Sas annuncia 4 ‘concertini acustici’ per l’estate

Un modo per festeggiare due riconoscimenti recenti, la Targa Tenco come Miglior Album con Cip! e il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate, il film di Aldo, ...

e il Nastro d'Argento come Migliore Colonna Sonora per il film «Odio l'estate», il cantautore torna a esibirsi in 4 concerti immersi nel verde, in attesa del «Brunori Sas Tour 2020» che lo porterà nei ...Un modo per festeggiare due riconoscimenti recenti, la Targa Tenco come Miglior Album con Cip! e il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate, il film di Aldo, ...