Brooks Brothers dichiara il fallimento, vestiva i presidenti USA (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Brooks Brothers, società dell’italiano Claudio Del Vecchio, è in crisi più che mai ed il COVID-19 ha decretato la fine di un marchio che dura da decenni. Sempre più spesso vediamo persone ricche, ricchissime vestirsi in modo casual e semplice. Certe volte anche peggio di come farebbe una persona qualsiasi, che vanta uno stipendio … L'articolo Brooks Brothers dichiara il fallimento, vestiva i presidenti USA proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Brooks Brothers annuncia il ricorso al Chapter 11: bancarotta per l'azienda che ha vestito i presidenti Usa - chedisagio : Brooks Brothers vive da 200 anni, è sopravvissuta a due guerre e ha educato gli americani a vestirsi. Dovrebbe dich… - HuffPostItalia : Brooks Brothers dichiara bancarotta. 'Il covid è stato distruttivo' - 1oui0cestmoi1 : Una gestione errata che se ne lava le mani. Brooks Brothers vittima del coronavirus: bancarotta per le camicie de… - JohnHard3 : RT @tvbusiness24: Lo storico marchio d’abbigliamento #Brooks Brother, vicino al #fallimento Tra i possibili acquirenti: Solitaire Partners,… -