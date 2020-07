Brooks Brothers dichiara bancarotta. "Il covid è stato distruttivo" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Brooks Brothers presenta la richiesta di bancarotta assistita, il Chapter 11, nello stato del Delaware. Lo riporta la stampa americana. Con più di 200 anni di storiaalle spalle, Brooks Brothers è la catena al dettaglio più antica d’America, famosa per aver vestito i presidenti americani.“Nell’ultimo anno il consiglio di amministrazione, la leadership e gli advisor finanziari e legali hanno continuato a valutare varie opzioni strategiche per posizionare la società per successi futuri, inclusa una potenziale vendita delle attività”, mette in evidenza un portavoce di Brooks Brothers. “Durante questa revisione strategica, il covid-19 ... Leggi su huffingtonpost

