Brasile, via libera alla ripresa del campionato regionale di San Paolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il governatore dello Stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, nel corso di una conferenza stampa trasmessa anche online, ha concesso l’autorizzazione alla ripresa del campionato regionale di calcio a partire dal prossimo 22 luglio. Doria, però, ha precisato che le gare dovranno essere disputate a porte chiuse. Lo Stato di San Paolo è stato il più colpito dalla pandemia di Covid-19 e ora, dopo un lungo stop al campionato regionale, ci sarà la tanto attesa ripresa, con sei giornate ancora da giocare. La finale è prevista per sabato 8 agosto, mentre il giorno successivo dovrebbe tornare in campo anche il Brasilerao. Leggi su sportface

andreapurgatori : #Boris #GliocchidelCovid #Brasile, il presidente #Bolsonaro è positivo al #coronavirus - sportface2016 : #Brasile, via libera alla ripresa del campionato regionale di #SanPaolo - lillydessi : Brasile, prima remissione da Hiv per uomo curato soltanto con mix di farmaci - mas54 : RT @andreapurgatori: #Boris #GliocchidelCovid #Brasile, il presidente #Bolsonaro è positivo al #coronavirus - GiocoNews_it : #Brasile, via le #tasse sulle vincite nei tornei di #poker live -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile via Brasile, via al campionato. Ma lo stato del San Paolo blocca tutto Tuttosport Bolsonaro prende idrossiclorochina: ma la medicina è sconsigliata contro il coronavirus

L’ultima follia di Bolsonaro: si cura con l'idrossiclorochina, che non funziona Bolsonaro avrebbe assunto l’idrossiclorochina già lunedì, ancora prima di avere conferma del suo contagio, quando ha acc ...

Conte, non ci sono condizioni per nuovi lockdown

A causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus sono aumentate del 12% le famiglie italiane che dichiarano di non riuscire ad arrivare alla fine del mese: prima della pandemia erano il 46%, adesso il ...

L’ultima follia di Bolsonaro: si cura con l'idrossiclorochina, che non funziona Bolsonaro avrebbe assunto l’idrossiclorochina già lunedì, ancora prima di avere conferma del suo contagio, quando ha acc ...A causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus sono aumentate del 12% le famiglie italiane che dichiarano di non riuscire ad arrivare alla fine del mese: prima della pandemia erano il 46%, adesso il ...