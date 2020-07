Brasile, Bolsonaro: “Sono positivo al Coronavirus”. Poi si toglie la mascherina davanti ai giornalisti | VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Brasile, Bolsonaro: “Sono positivo al Coronavirus”, poi toglie la mascherina È diventato virale sui social il VIDEO che immortala il presidente del Brasile Jair Bolsonaro mentre si toglie la mascherina davanti ai giornalisti, dopo aver ufficializzato di essere risultato positivo al Coronavirus. Nel filmato si vede Bolsonaro che, subito dopo la fine della conferenza stampa tenutasi presso il palazzo dell’Alvorada di Brasila, indietreggia di qualche passo, togliendosi la mascherina subito dopo aver parlato con i giornalisti. Un gesto, che è stato visto come l’ennesima provocazione da parte del presidente brasiliano, che finora ha sempre minimizzato l’impatto del Covid-19 sia nel suo Paese che nel resto del mondo. Poco dopo la conferenza stampa, inoltre, Bolsonaro ha postato un VIDEO sul suo profilo Facebook in cui si è mostrato ... Leggi su tpi

(Teleborsa) - Secondo il bollettino diffuso sul sito del Ministero della Salute, aggiornato a martedì 7 luglio, nelle ultime 24 ore si sono registrati 138 nuovi casi (in netto calo rispetto a ieri qua ...Brasilia, 06 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Brasile ha prorogato per i mesi di giugno e ... per altri due mesi era stato messo in dubbio dallo stesso presidente Bolsonaro che, lo scorso ...