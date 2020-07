"Brad e Angelina hanno di nuovo rapporti amichevoli per il bene dei figli, grazie alla terapia" (Di mercoledì 8 luglio 2020) È tornata la pace tra Brad Pitt e Angelina Jolie. A quattro anni di distanza dall’inizio della lunga battaglia per la custodia, l’ex coppia di Hollywood si è rivolta a un consulente per il bene dei figli, cercando di ristabilire rapporti amichevoli. Gli attori sono genitori di Maddox, di 18 anni, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, Vivienne e Knox 12. “Avevano sicuramente bisogno di aiuto per comprendere come gestire l’affidamento dei figli e per far sì che Brad Pitt potesse tornare a fare il papà”, ha dichiarato una fonte in esclusiva a People, ”È servito molto tempo e molta terapia familiare. I bambini fanno avanti e indietro dalle loro case. ... Leggi su huffingtonpost

Brad Pitt in guanti bianchi a casa di Angelina Jolie: è la prima volta dal divorzio

L’hanno visto uscire sulla sua moto preferita. Brad Pitt che usciva dalla villa (compendium, dice il Daily Mail) di Angelina Jolie. Forse non si sono avvicinati come nella foto qui sopra, ma è stato i ...

