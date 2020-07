Bonus vacanze, Franceschini: “Sta funzionando, erogati oltre 400mila buoni per un totale di 183 milioni di euro di spesa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Bonus vacanze “sta funzionando“. Ad annunciarlo durante il question time alla Camera dei deputati, il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. “Ad oggi i Bonus erogati sono 401.525 per un totale di 183 milioni di euro di spesa“, specifica, sottolineando che “12.580 persone hanno già usato il Bonus in in albergo”. Il turismo, ricorda Franceschini, è tra i settori più colpiti dall’emergenza Covid e per il quale la ripresa sarà più lenta vista la mancanza quest’anno del turismo internazionale che costituiva il 50 per cento circa del turismo italiano. oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano

Hotel e soprattutto case vacanze, mete ambite da Nord a Sud, il bonus per godersi le ferie. È la fotografia scattata da AvantGrade.com, società di digital marketing fondata e diretta da Ale Agostini.

Bonus vacanze, Unioncamere: "Il 30,8% delle strutture alberghiere non lo accetta"

Il dato emerge da un'indagine sull'impatto dell'emergenza Covid-19 realizzato con Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche), su un campione rappresentativo di oltre 2000 imprese ricettive

