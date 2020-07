Bonus Vacanze: come funziona e cosa succede se gli albergatori lo rifiutano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel suo primo giorno di vita il Bonus Vacanze ha portato a casa quasi 150 mila richieste, per un valore economico complessivo pari a circa 70 milioni di euro. Dopo tre giorni la crescita ha cominciato a spegnersi, tanto che ammontavano a 225mila le famiglie che avevano fatto domanda per un controvalore di 100 milioni di euro, mentre in 1500 lo avevano anche già speso. Poi il numero delle domande, nel frattempo arrivato a quota 350mila ha cominciato ad aumentare a ritmi più blandi, ovvero del 10%. Il Messaggero calcola che nella prima settimana di vita dell’incentivo è stato erogato solo un dieci per cento scarso delle risorse stanziate dal governo per finanziare la misura. Di questi 380 mila sconti autorizzati ne sono stati spesi appena il 3 per cento, ovvero 11 mila. Perché? Uno dei motivi è che un albergatore su due tende a rifiutarlo: Un ... Leggi su nextquotidiano

Mov5Stelle : Vuoi ottenere il #BonusVacanze? Sull'app IO è disponibile la nuova funzionalità. Le famiglie che vorranno usufruir… - _MiBACT : Fino al 31 dicembre 2020 richiedi e spendi il tuo #BonusVacanze: fino a 500€ per soggiorni in alberghi, campeggi, v… - dariofrance : Il #bonusvacanze è partito a mezzanotte. In 12 ore 72.295 nuclei familiari l’hanno chiesto e ottenuto in pochi min… - trevi_vito : @luigidimaio Salvo intese ? Ma vi state accorgendo che il paese è al collasso ? O pensate di sostenere la Nazione c… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Bonus vacanze: un grande flop. Un hotel su 2 lo rifiuta, al Sud poche adesioni -