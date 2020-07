Bonus vacanze 2020: strutture aderenti, perché lo accettano solo il 50% (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bonus vacanze 2020: strutture aderenti, perché lo accettano solo il 50% Il Bonus vacanze 2020 è molto amato dai turisti italiani (ma dopo la partenza record, la richiesta ha registrato un freno), un po’ meno dalle strutture ricettive, visto che il 50% degli alberghi lo rifiuta. L’asticella dei rifiuti si abbassa al 30% se si contano anche i campeggi, gli agriturismi e i bed& breakfast. Inoltre, più si va verso il Meridione, specialmente nelle zone di mare, più aumenta la possibilità di ricevere un rifiuto, a differenza del nord. Bonus vacanze 2020: 50% alberghi non accetta, ecco ... Leggi su termometropolitico

