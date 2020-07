Bonus elettrodomestici e mobili, ecco come funzionano e quando chiederli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Bonus del 50% è stato prorogato anche per il 2020 e interessa tutti gli acquisti di beni mobili ed elettrodomestici purché in relazione a interventi di recupero edilizio o di riqualificazione, e iniziati dopo il 1 gennaio 2019 ed entro fine 2020. ecco le condizioni necessarie da rispettare per ottenere il Bonus. Leggi su ecodibergamo

SaraPalomba2 : RT @FonteUfficiale: Chi può richiederlo e come: - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Chi può richiederlo e come: - FonteUfficiale : Chi può richiederlo e come: - paolo_raff : @AndreaOrlandosp Andrea, salve visto che ultimamente è attivo sui social per caso potrebbe dirmi se il Bonus al 110… - paolo_raff : @riccardo_fra @AlessiaMorani @marattin Salve vorrei sapere se il Bonus al 110% per l'efficientamento energitico val… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus elettrodomestici Ads - Porte Italiane: Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020, ecco come funziona AMnotizie.it Istallazione Allarme e Videocitofono, Ho diritto alla detrazione del 50%? Bonus Ristrutturazione o Bonus Mobili?

È possibile avvalersi delle detrazioni del 50% (Bonus ristrutturazione e bonus mobili) per l’istallazione di allarmi e videocitofoni in abitazione? Il quesito è stato posto da un contribuente sulla ri ...

Solo 10 € il telecomando Wi-Fi IR per una casa più smart, compatibile con Alexa e Google Home

Bastano solo 10 euro per rendere smart i vostri vecchi elettrodomestici grazie a questo telecomando hub Wi-Fi ad infrarossi (IR) in vendita su Cafago. Dal design tondeggiante super compatto e discreto ...

È possibile avvalersi delle detrazioni del 50% (Bonus ristrutturazione e bonus mobili) per l’istallazione di allarmi e videocitofoni in abitazione? Il quesito è stato posto da un contribuente sulla ri ...Bastano solo 10 euro per rendere smart i vostri vecchi elettrodomestici grazie a questo telecomando hub Wi-Fi ad infrarossi (IR) in vendita su Cafago. Dal design tondeggiante super compatto e discreto ...