Bonus auto: benzina, diesel e ibride, chiarimenti per usufruire dell’incentivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bonus auto parte da un emendamento ecoBonus-tassa istituito per il 2019/2021 legge 145/2018, cosi composto: incentivo da 1500 euro (per acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/Km con prezzo da listino inferiore a 50mila euro) a 6mila euro (per auto elettriche con rottamazione auto Euro 4 o inferiore). Bonus auto: dal 1°agosto si aggiungono 1.000 euro 0 2.000 euro Dal 1° agosto al Bonus auto viene aggiunto un importo di 1.000 euro senza rottamazione e 2.000 con rottamazione. L’incremento al Bonus auto iniziale è così suddiviso: per i veicoli tradizionali un incremento di 750 euro senza rottamazione e 1.500 euro con rottamazione, se si acquista un veicolo con emissioni comprese tra 61 e 110 g/Km (in linea generale sono auto ibride normali e auto medie e piccole diesel. Il prezzo per poter usufruire del Bonus auto deve essere ... Leggi su notizieora

