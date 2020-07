Bonus 1000 euro Maggio INPS: focus su stagionali turismo e stabilimenti termali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con la circolare n°80 del 6 luglio 2020, l’INPS fornisce le istruzioni per accedere alla domanda sul Bonus 1000 euro di Maggio per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali, facendo un apposito focus per chi non ha presentato l’istanza fino ad oggi. Dunque al via la procedura anche per quanti sono rimasti fuori dall’automatismo che ha visto percepire la terza tranche in automatico per quanti hanno già ricevuto il Bonus a marzo ed aprile, ora anche chi non ha precedentemente presentato domanda può procedere al fine di ricevere il solo mese di Maggio seguendo il servizio dedicato. I dettagli all’8 luglio 2020. Bonus 1000 euro INPS per stagionali turismo: le istruzioni per Maggio Le istruzioni fornite dall’INPS nella circolare numero 80 del 6 luglio, decreto legge 19 Maggio 2020, n°34 (decreto Rilancio ... Leggi su pensionipertutti

VanessaSantoni : RT @INPS_it: @skakko_matto Tutte le domande di bonus 1000 euro sono ancora in attesa di esito #InpsInAscolto - giuliocolecchia : RT @a_dicone: Piena solidarietà ai lavoratori che soffrono la crisi dovuta al covid. - GeremiaEsposito : @CoLAP_Nazionale Non vi esprimete sul disastro del decreto rilancio per quanto riguarda il bonus 1000 erogato da IN… - freccbosc : @INPS_it Volevo segnalare che nella sezione esiti bonus 1000€ p.iva è passata da in attesa di esito in accolta. Ora attendiamo il pagamento - valeria_frezza : RT @a_dicone: Piena solidarietà ai lavoratori che soffrono la crisi dovuta al covid. -