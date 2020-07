Bonucci volta pagina: «Non c’è tempo per guardare indietro» – FOTO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bonucci: «Non c’è tempo per guardare indietro. Pensiamo alla prossima». Il messaggio del difensore dopo la sconfitta col Milan Uno dei pochi juventini a farsi vivo sui social dopo la sconfitta col Milan, Leonardo Bonucci ha scritto il seguente messaggio su Instagram: «Non c’è tempo di guardare indietro. Recuperiamo e pensiamo alla prossima». All’orizzonte c’è l’impegnativa sfida dello Stadium con l’Atalanta. View this post on Instagram Non c’è tempo di guardare indietro. Recuperiamo e pensiamo alla prossima. #LB19 #FinoAllaFine A post shared by Leonardo Bonucci (@Bonuccileo19) on Jul 7, 2020 at 4:14pm PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Bonucci: «Non c’è tempo per guardare indietro. Pensiamo alla prossima». Il messaggio del difensore dopo la sconfitta col Milan Uno dei pochi juventini a farsi vivo sui social dopo la sconfitta col ...

Juventus, furia Sarri e Bonucci per il rigore al Milan: arriva la sentenza della Gazzetta dello Sport

Al 32’ Ibrahimovic su una punizione battuta dai bianconeri appena fuori dalla porta del Milan va per intercettare il pallone e lo sfiora anticipando Cristiano Ronaldo che arriva alle sua spalle ...

