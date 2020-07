Bolzano. Nuovo piano provinciale per la rete riabilitativa (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il Nuovo piano della rete riabilitativa per gli anni 2020-2025. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Ripartizione Salute, dell’Azienda sanitaria e di attori pubblici e privati attivi nel settore della riabilitazione ha definito i criteri d’accesso e le nuove scale di misurazione per i ricoveri riabilitativi e di lungodegenza. Il Nuovo piano sostituisce il piano per il triennio 2019-2021. Grazie al Nuovo piano provinciale sono state uniformate e semplificate le procedure di dimissione dal ricovero acuto e il passaggio a quello post-acuto. Una delle novità principali è la possibilità di ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano Nuovo Nuovo rilevatore di velocità in viale Druso, Caruso: "Posizionamento dubbio, limite ingannevole" La Voce di Bolzano Hotel 2020: focus su ripartenza e fiducia. Fiera Bolzano conferma la kermesse dopo i segnali positivi degli espositori

BOLZANO. Dopo la recente creazione della base giuridica per consentire la ripresa delle fiere, Fiera Bolzano ha analizzato la situazione del mercato nell'ambito di diversi sondaggi e di colloqui con i ...

Covid. Il bollettino. Calabria, un altro positivo. Da 6 giorni nessun guarito

Dopo l’ultimo caso di Covid19 accertato appena ieri (QUI), in questo mercoledì 8 di luglio se ne aggiunge ancora un altro segnalato nuovamente nella provincia reggina ed anche questa volta intercettat ...

