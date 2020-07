Bolzano. Nuovo piano provinciale per la rete riabilitativa (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il Nuovo piano della rete riabilitativa per gli anni 2020-2025. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Ripartizione Salute, dell’Azienda sanitaria e di attori pubblici e privati attivi nel settore della riabilitazione ha definito i criteri d’accesso e le nuove scale di misurazione per i ricoveri riabilitativi e di lungodegenza. Il Nuovo piano sostituisce il piano per il triennio 2019-2021. Grazie al Nuovo piano provinciale sono state uniformate e semplificate le procedure di dimissione dal ricovero acuto e il passaggio a quello post-acuto. Una delle novità principali è la possibilità di ... Leggi su laprimapagina

zazoomblog : Bolzano. Nuovo piano provinciale per la rete riabilitativa - #Bolzano. #Nuovo #piano #provinciale - zazoomblog : Bolzano. Nuovo piano provinciale per la rete riabilitativa - #Bolzano. #Nuovo #piano #provinciale - MorandiManuel : RT @Siderweb: #Valbruna: a buon fine il #revamping a Bolzano. Il nuovo sistema, realizzato da @primetals, ha interessato un settore chiave… - Siderweb : #Valbruna: a buon fine il #revamping a Bolzano. Il nuovo sistema, realizzato da @primetals, ha interessato un setto… - belledue_luigi : Il fenomeno dell'immigrazione sta diventando il 'nuovo' ritrovato perché l'Italia possa sopperire al calo delle nas… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano Nuovo A Ponte Adige sta per arrivare un nuovo polmone verde Alto Adige Covid. Il bollettino: oggi 163 nuovi casi e 13 decessi. Crescono i pazienti ricoverati in ospedale

Dato in crescita rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 114. In calo invece il numero dei decessi che ieri erano stati 17. La Regione con più casi è sempre la Lombardia con 63. Zero decessi i ...

Coronavirus, positivo il governatore dell'Oklahoma sostenitore della fine del lockdown

I casi globali si avvicinano a 13,3 milioni, continuando a salire di circa 200mila ogni 24 ore. Finora ci sono stati 577.954 decessi, secondo i dati forniti della Johns Hopkins University. Milioni di ...

Dato in crescita rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 114. In calo invece il numero dei decessi che ieri erano stati 17. La Regione con più casi è sempre la Lombardia con 63. Zero decessi i ...I casi globali si avvicinano a 13,3 milioni, continuando a salire di circa 200mila ogni 24 ore. Finora ci sono stati 577.954 decessi, secondo i dati forniti della Johns Hopkins University. Milioni di ...