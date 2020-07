Bolsonaro si cura in diretta con l’idrossiclorochina: “Sto già molto meglio” (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Brasilia, 8 lug – Risultato positivo al coronavirus, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva annunciato che si sarebbe curato con l’idrossiclorochina. Nel caos della pandemia, tra le innumerevoli giravolte di Oms e comunità scientifica, l’antimalarico venduto con il nome di Plaquenil è stato al centro di numerose polemiche. Alcune nazioni hanno deciso comunque di adottarlo: tra queste figurano anche gli Usa, con Trump che in più occasioni ha sponsorizzato l’utilizzo dell’idrossiclorochina. Per questo in molti, a sinistra e non, bollano l’utilizzo dell’antimalarico come “il santo Graal dei sovranisti”. Bolsonaro: “L’idrossiclorochina funziona” Non è dunque un caso che uno dei campioni della destra mondiale come Jair Bolsonaro, abbia deciso di utilizzare l’idrossiclorochina e ... Leggi su ilprimatonazionale

fanpage : L’ultima follia di Bolsonaro: si cura con l’idrossiclorochina, che non funziona - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: La 'provocazione' di Bolsonaro. Si cura con la tanto bistrattata idrossiclorochina - ercus61 : RT @IlPrimatoN: La 'provocazione' di Bolsonaro. Si cura con la tanto bistrattata idrossiclorochina - ruisseau : RT @IlPrimatoN: La 'provocazione' di Bolsonaro. Si cura con la tanto bistrattata idrossiclorochina - 1solocapitano : RT @IlPrimatoN: La 'provocazione' di Bolsonaro. Si cura con la tanto bistrattata idrossiclorochina -