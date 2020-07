Bolsonaro il negazionista contagiato allo sbaraglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paolo Manzo Il presidente brasiliano positivo, "ma non ho più febbre". Curato con idrossiclorochina. E toglie la mascherina in tv Dopo tre mesi di abbracci e bagni di folla, ieri il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato di «avere il coronavirus». Una gioia per tanti suoi detrattori che, su Internet e un po' ovunque, già lo immaginano nella cassa da morto ma per lui, invece, un'occasione per rafforzare la sua tesi di sempre, ovvero che «a parte le categorie a rischio, gli anziani e gli immunodrepressi» il coronavirus è stato «largamente sovrastimato, creando panico». L'ex militare ha dichiarato infatti di stare «benissimo dopo avere preso l'idrossiclorochina» consigliata dai «tanti medici che conosco». Le dichiarazioni di Bolsonaro erano attese ... Leggi su ilgiornale

