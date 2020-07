Bologna – Sassuolo – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Siamo giunti a poche ore dal derby emiliano tra Bologna e Sassuolo per la 31^ giornata di campionato di Serie A che andrà in scena oggi allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 21:45 Ultime dai campi – Bologna – Sassuolo Le squadre si affrontano in questo derby emiliano che ha un sapore insolito visto che entrambe hanno raggiunto l’obiettivo salvezza ma entrambe assaporano il gusto di poter tentare un’impresa chiamata Europa League. Formazioni ufficiali – Bologna – Sassuolo Bologna (4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Barrow, Palacio Sassuolo ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - MarcoBarzaghi : I 5 punti buttati con Sassuolo e Bologna sono da mangiarsi le mani ... lezione di vita - Gazzetta_it : #Inter, che #rimpianti: i punti #persi con #Sassuolo e #Bologna costano tantissimo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali - zazoomblog : Bologna-Sassuolo ore 21.45: le formazioni ufficiali - #Bologna-Sassuolo #21.45: #formazioni -