Bologna-Sassuolo oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bologna-Sassuolo sarà visibile oggi in tv, di seguito l’orario e come vederla in diretta streaming. Sfida tra due squadre in salute e senza particolari assilli di classifica al Dall’Ara, dove va in scena questo derby emiliano all’insegna dei giovani di talento e della spensieratezza dopo un bel campionato vissuto da entrambe che si avvia alla conclusione. Si parte alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio, diretta tv su Sky Sport e streaming sulla piattaforma Sky Go. Leggi su sportface

