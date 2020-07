Bologna-Sassuolo 1-2, De Zerbi: “Premio Europa League? Dovesse succedere lo darei di tasca mia” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il Bologna e’ una squadra forte ma abbiamo usato le armi giuste, sono molto contento“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, al termine del match vinto per 2-1 in trasferta col Bologna. “Berardi a destra? Si e’ trovato da quella parte, ha anche il destro, non come me che calciavo solo col sinistro. Aver preso il gol nel finale ci ha dato un po’ fastidio perché avevamo tre centrali. Penso adesso subito alla Roma, dobbiamo recuperare subito le forze, abbiamo bisogno di tutti”. Il tecnico dei neroverdi ha anche parlato della possibilità di qualificazione in Europa: “Premio Europa League? Lo darei di tasca mia ai giocatori. ... Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - MarcoBarzaghi : I 5 punti buttati con Sassuolo e Bologna sono da mangiarsi le mani ... lezione di vita - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Sassuolo 0-1, rete di Haraslin L. (SAS) - SilviaPrato1 : RT @willy_signori: Mihajilovic, che si lamenta del trattamento riservato al Bologna dopo la vittoria in casa dell’Inter. Eh ma è SkyJuve. P… - thetimesCL : Serie A: Gary Medel fue titular en derrota de Bologna ante Sassuolo #thetimescl Via @thetimescl ???????????????? | ??????????????… -