Bologna, Mihajlovic furioso: “parlo solo io, siamo stati scambiati per killer”, poi se la prende con Sky (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ un Sinisa Mihajlovic furioso quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, 1-2 il risultato finale. Ecco quanto dichiarato dopo l’espulsione in campo per proteste. “Non voglio nessun tipo di domanda. Abbiamo perso meritatamente, loro sono più forti di noi, hanno giocato meglio di noi. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l’arbitro perché siamo la squadra più ammonita al mondo. Sembriamo dei killer, abbiamo i ragazzini in campo, forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermato”. Poi nel mirino Sky, nel programma ‘senza giacca’ non è stato affrontato l’argomento Bologna, è quanto rimarca il tecnico ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Mihajlovic chiama Zenga: intervista doppia tutta da ridere Siparietto tra due vecchi amici al termine di Bologna-Ca… - BombeDiVlad : ?????? #Mihajlovic senza filtri in zona mista ???????? “Sembrava di stare ad InterChannel...” #LBDV #LeBombeDiVlad - Ferjani_moa : RT @SJP1897: Domenica ho visto quella trasmissione dove si tolgono giacche con quello piccolino marito di quella Benedetta Parodi...Nessuna… - idolatrino : RT @Rossonerosemper: Mihajlovic: 'Noi abbiamo vinto a San Siro, ho visto Domenica quella trasmissione là che c'è quello che si è tolto la g… - GilardiNad : RT @Delirio897J: #Mihajlovic 'Domenica abbiamo vinto con l'Inter e ho visto quella trasmissione con quello piccolino che conduce, il marito… -