Blogo retroscena: Tale e quale show anticipa, alcuni nomi ed i nip in agguato? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo un inizio di settembre con i Wind music awards dall'Arena di Verona, due serate in diretta su Rai1 con Vanessa Inocontrada, per Carlo Conti la partenza della nuova stagione televisiva, anche quest'anno, sarà con il suo titolo premium, ovvero Tale e quale show.Lo spettacolo musicale prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol partirà con una settimana di anticipo rispetto a quanto trapelato nelle settimane scorse, la prima puntata secondo quanto apprende TvBlog dovrebbe andare in onda venerdì 18 settembre subito dopo i Soliti ignoti di Amadeus su Rai1. Sarà una edizione composta, come le precedenti, di 9 puntate ma che non avrà, come accadde lo scorso anno un appendice -che per altro è andata molto bene- con protagonisti i "nip". Su questo però è in atto una riflessione in Rai sull'opportunità di farne una serie a ... Leggi su blogo

FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Tale e quale show anticipa, alcuni nomi ed i nip in agguato? - SerieTvserie : Blogo retroscena: Tale e quale show anticipa, alcuni nomi ed i nip in agguato? - tvblogit : Blogo retroscena: Tale e quale show anticipa, alcuni nomi ed i nip in agguato? - CinnyCinzia : RT @tvblogit: Blogo retroscena: in arrivo The voice senior per Antonella Clerici su Rai1 - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: in arrivo The voice senior per Antonella Clerici su Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Blogo retroscena Blogo retroscena: Piero Chiambretti verso la conduzione di Tiki Taka TVBlog.it Blogo retroscena: Tale e quale show anticipa, alcuni nomi ed i nip in agguato?

Dopo un inizio di settembre con i Wind music awards dall'Arena di Verona, due serate in diretta su Rai1 con Vanessa Inocontrada, per Carlo Conti la partenza della nuova stagione televisiva, anche ...

Blogo retroscena: Rai3 e l'imperativo sull'utilizzo delle risorse interne

C'è un imperativo che è quasi un mantra nelle intenzioni del nuovo direttore di Rai3 Franco Di Mare. La voglia è quella di utilizzare quanto più possibile risorse interne nelle conduzioni, ma anche qu ...

Dopo un inizio di settembre con i Wind music awards dall'Arena di Verona, due serate in diretta su Rai1 con Vanessa Inocontrada, per Carlo Conti la partenza della nuova stagione televisiva, anche ...C'è un imperativo che è quasi un mantra nelle intenzioni del nuovo direttore di Rai3 Franco Di Mare. La voglia è quella di utilizzare quanto più possibile risorse interne nelle conduzioni, ma anche qu ...