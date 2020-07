Blitz Benetton sugli aeroporti Fiumicino, concessione fino al 2046 (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Continuano i regali del governo alla famiglia Benetton" è quanto afferma il senatore Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fratelli d'Italia. "Sono passati due anni dal crollo del ponte Morandi e nulla si sa riguardo la revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia, società controllata dalla famiglia Benetton. E questo nonostante la Corte dei Conti abbia ribadito, in audizione presso la Commissione lavori pubblici del Senato lo scorso 23 giugno, l'illegittimità della convenzione del 1997, dalla quale sono poi nate tutte le altre convenzioni, illegittime a loro volta. In compenso il governo, non pago dei già cospicui regali alla famiglia Benetton, continua a tramare per consentire loro di continuare a fare miliardi di utili sulla concessione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Segui su ... Leggi su affaritaliani

