Black Widow, Scarlett Johansson: "Senza Avengers: Endgame sarebbe stato un film diverso" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Black Widow riporterà sugli schermi l'eroina interpretata da Scarlett Johansson che ha rivelato qualche nuova anticipazione sul film. Black Widow riporterà sul grande schermo il personaggio interpretato da Scarlett Johansson e l'attrice ha condiviso qualche nuovo dettaglio del suo approccio al progetto in una nuova intervista. L'atteso film completamente dedicato a Natasha ha dovuto subire numerosi spostamenti a causa delle chiusure delle sale cinematografiche e i fan del Marvel Cinematic Universe dovranno rimanere ancora un po' in attesa prima di scoprire un interessante tassello del passato dell'eroina. Nel film ispirato alle origini dei personaggi, come è ormai ovvio, si compierà un salto nel passato rispetto a quanto accaduto in Avengers: Endgame. Scarlett Johansson, tra le pagine di Empire, ... Leggi su movieplayer

