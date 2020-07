Bimba di 2 anni stuprata mentre era ricoverata con sintomi da Coronavirus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bimba di 2 anni stuprata mentre era ricoverata con sintomi da Coronavirus. La madre ha notato segni di violenza sul corpo della figlia. Polizia indaga Una Bimba di 2 anni avrebbe subìto uno stupro mentre era ricoverata nel reparto di isolamento di un ospedale poiché aveva sintomi di Coronavirus. È accaduto in Sudafrica, a Pretoria, … L'articolo Bimba di 2 anni stuprata mentre era ricoverata con sintomi da Coronavirus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

