Biden trionfa in New Jersey, brilla la nuova stella di casa Kennedy (Di mercoledì 8 luglio 2020) Primarie Dem nel New Jersey, Joe Biden vince facile con circa il 90% dei voti. Da segnalare Amy Petitgout, ultimo astro nascente della dinastia Kennedy L’ex vice-Presidente e aspirante nuovo Presidente degli USA Joe Biden ha vinto le primarie Dem nel New Jersey. Una vittoria devastante, arrivata con oltre l’88% delle preferenze contro l’11% di Bernie Sanders. Con questa vittoria Biden ha di fatto consolidato la sua nomina a sfidante di Donald Trump per le prossime elezioni presidenziali che si terranno nel mese di Novembre. Sotto i riflettori finisce però un’altra persona: parliamo di Amy Petitgout, ex insegnante e moglie di Patrick Kennedy, ex deputato terzogenito di Ted Kennedy nonchè nipote di Jfk. Amy, 45 anni, ha vinto le primarie democratiche in New Jersey per un seggio alla Camera e si candida a diventare il nuovo astro nascente della famosa ... Leggi su zon

Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, ha vinto le primarie in New Jersey con l'88,5% delle preferenze su Bernie Sanders e nel suo Delaware col 90,4% delle preferenze. Biden ha rappresenta ...

Biden, Rice e la sorpresa d'ottobre

AGI - Si parla tanto di Kamala Harris ed Elizabeth Warren ma è all'ex ambasciatrice all'Onu ed ex advisor per la sicurezza nazionale di Barack Obama, Susan Rice, che Joe Biden starebbe guardando con p ...

