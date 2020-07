Berlusconi: “Mes, niente tattiche politiche. Voteremo sì” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il fondatore di Forza Italia crede che sarebbe assurdo privare regioni come Campania e Puglia di questi fondi per la sanità. Berlusconi ritiene che il voto sul Mes non abbia alcuna valenza politica. Silvio Berlusconi continua a mantenere la posizione sua e di Forza Italia sul tema del Mes. L’ex presidente del Consiglio ha ribadito … L'articolo Berlusconi: “Mes, niente tattiche politiche. Voteremo sì” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Renzi: “M5s voterà Mes. Se pensano di prendere quei soldi con la patrimoniale, dovranno passare sul mio cadavere”.… - Giorgiolaporta : #Berlusconi da anni grida al complotto giudiziario. Peccato che nel frattempo abbia votato per la rielezione di… - Corriere : Berlusconi: «Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese, le alleanze non c’entrano» - Tommasolabate : RT @Corriere: Berlusconi: «Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese, le alleanze non c’entrano» - Solegiallorosso : Per chi non avesse ancora capito come mai il #cazzarodiRignano sia passato, da ex PdC, a giocarsi il torneo del 3%… -