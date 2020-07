Bergamo, la terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII è Covid free (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha subito degli evidenti miglioramenti in tutto il territorio italiano e, a testimonianza di tutto ciò, ci sono gli incoraggianti dati provenienti soprattutto dai reparti di terapia intensiva dei vari ospedali. Quest’oggi anche l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha comunicato di non avere più alcun paziente positivo al Covid-19 nel reparto di terapia intensiva, dopo ben 137 giorni dal primo ricovero avvenuto domenica 23 febbraio. Una notizia che fa sicuramente ben sperare per il futuro… Leggi su sportface

