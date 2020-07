Bergamo, la terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII è COVID-free (Di mercoledì 8 luglio 2020) A 137 giorni di distanza dal primo ricovero di un paziente colpito dal coronavirus COVID-19, il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è ufficialmente libero dal COVID.Era il 23 febbraio scorso, infatti, quando il primo paziente COVID era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva in quello che era l'inizio di un vero e proprio incubo. Ad oggi nell'ospedale di Bergamo si trovano ancora dei pazienti colpiti dal COVID, ma risultano tutti negativi in fase di pieno recupero.L'importante occasione, che segna la fine di uno dei periodi più brutti per il nostro Paese da decenni a questa parte, è stata celebrata ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Bergamo, la terapia intensiva dell'ospedale è 'Covid free' - Corriere : Bergamo, la Terapia intensiva libera dal Covid dopo 137 giorni - maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - oldblackmagic : RT @PediatriaOggi: #Bergamo arriva una buona notizia: la terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII non ha più pazienti contagiati… - alexlomb13 : RT @JohannesBuckler: Bergamo. Ospedale Papa Giovanni XXIII. Dopo 137 giorni dal ricovero del primo paziente la Terapia intensiva è libera… -