Bergamo, dopo 4 mesi la terapia intensiva è Covid-free: nessun paziente ricoverato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bergamo, zero pazienti: la terapia intensiva dell’ospedale è Covid-free In questi difficilissimi mesi di emergenza Coronavirus è stato uno dei simboli del dramma vissuto dalla città di Bergamo: oggi, però, all’ospedale Papa Giovanni XXIII è un giorno da incorniciare, perché la struttura non ha più pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono passati ben 137 giorni dal primo ricovero: domenica 23 febbraio, infatti, nella terapia intensiva dell’ospedale ci fu l’ingresso del primo paziente con sintomi da Covid-19. Da allora, il reparto non ha mai smesso di ospitare uomini e donne, intubati ... Leggi su tpi

marcotravaglio : GIORGIO COVID Si pensava che, dopo il notevole contributo offerto ad alcune delle peggiori catastrofi nazionali del… - Corriere : Bergamo, la Terapia intensiva libera dal Covid dopo 137 giorni - Corriere : Bergamo, la Terapia intensiva libera dal Covid dopo 137 giorni - DarioPanzac89 : RT @maumartina: La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavirus. Acc… - valentinafilip : RT @angelomangiante: No, non può essere una notizia qualsiasi. È la più bella notizia del giorno: Bergamo, la terapia intensiva libera d… -