Bergamo, dopo 137 giorni la terapia intensiva dell’ospedale è ‘Covid free’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) MILANO – La notizia migliore per la Lombardia dal consueto rapporto quotidiano sull’emergenza sanitaria arriva da Bergamo: il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XIII e’ infatti libero dal covid-19, 137 giorni dopo il ricovero del primo paziente, il 23 febbraio. Leggi su dire

marcotravaglio : GIORGIO COVID Si pensava che, dopo il notevole contributo offerto ad alcune delle peggiori catastrofi nazionali del… - Corriere : Bergamo, la Terapia intensiva libera dal Covid dopo 137 giorni - Corriere : Bergamo, la Terapia intensiva libera dal Covid dopo 137 giorni - AvvAntonioConte : RT @Corriere: Bergamo, la Terapia intensiva libera dal Covid dopo 137 giorni - DubravkaUstalic : RT @LaStampa: Dopo 137 giorni di emergenza un lungo applauso ha sancito la fine dell’emergenza al centro sanitario Papa Giovanni XXIII: da… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo dopo

Dopo 137 giorni di emergenza un lungo applauso ha sancito la fine dell’emergenza al centro sanitario Papa Giovanni XXIII: da oggi nessun malato in terapia intensiva Un lungo applauso “liberatorio” in ...Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, per parlare della situazione che vive il Napoli di Gattuso ...