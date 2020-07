Beppe Sala triste, solitario (ma non ancora y final). Deciderà la bici (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milano. “Quando cadi dall’alto ti fai più male. Milano stava volando”, ha detto qualche tempo fa al Corriere della Sera. Perfetta sintesi (l’uomo sa comunicare) amara e pertinente su due fronti: il primo è la sua città, che certo non è schiantata ma che il Covid ha reso anatra zoppa, ci vorranno “un Leggi su ilfoglio

Il secondo è lui stesso. Beppe Sala, il sindaco con ambizioni (anche politiche) e visioni più ampie della... Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano un 27 febbraio di rondini e primavera. Era ...

Quando Beppe Sala parla di doversi rasserenare andando in bicicletta, per decidere che cosa fare del suo futuro che poi è anche il futuro di Milano, parla sul serio. Non è solo una posa. L'aveva fatto ...

