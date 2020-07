“Benvenuto”. Caterina Balivo, il nuovo arrivo in famiglia è una vera gioia, anche per i suoi fan (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le vacanze di Caterina Balivo sono ormai iniziate da molto e non ha nemmeno tutta questa fretta di interromperle, visto che ‘Vieni da me’ è andato in pensione e la conduttrice ha deciso di dedicarsi alla famiglia in attesa dunque di nuovi progetti televisivi. Si trova con la sua famiglia nella sua casa al mare e dal suo account Instagram tiene informati i fan sulla sua vita privata. Pochi giorni fa, insieme a sua figlia Cora, la conduttrice ha realizzato un gelato nei giorni scorsi e ha pubblicato delle immagini sul suo profilo Instagram dove ha mostrato a tutti i suoi fan un piatto tipico della regione Campania, la sua terra di origine. Ha infatti preparato i cosiddetti spaghetti alla Nerano, decisamente molto deliziosi. Non si è ancora recata nella sua amatissima Capri, ma si è voluta sentire vicina all’ambiente partenopeo proponendo questo ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Caterina Balivo la famiglia si allarga: il tenero “benvenuto” - #Caterina #Balivo #famiglia #allarga: -

Ultime Notizie dalla rete : “Benvenuto” Caterina