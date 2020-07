Benetton, continuano i regali: la concessione sugli aeroporti prorogata fino al 2046 (Di mercoledì 8 luglio 2020) All’arrivo di dicembre mancherebbero, teoricamente, ancora diversi mesi sul calendario. E invece il Natale ha deciso di presentarsi in largo anticipo in casa Benetton, con il tradizionale Babbo dalla barba lunga e dal cappello rosso sostituito per l’occasione dalla ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli. Che con una lettera ha affidato la gestione del nuovo Ponte di Genova proprio al gruppo responsabile del crollo del Morandi, una tragedia che ha causato 43 vittime e per la quale a lungo i Cinque Stelle hanno invocato la revoca delle concessioni. Altri tempi, purtroppo. Oggi la rabbia del Movimento ha lasciato il posto alla rabbia dei parenti delle persone scomparse, ancora in attesa di una giustizia che di questo passo rischia di non arrivare mai. I regali, però, non finiscono qui. Oltre alla gestione del nuovo Ponte, infatti, la De Micheli ha anche ... Leggi su ilparagone

La ministra delle Infrastrutture ha confermato le anticipazioni uscite a mezzo stampa, 'già scritta la lettera al commissario straordinario Bucci' ha detto. Toti: il governo lo consegna ad Aspi dopo d ...

Il M5s aveva assicurato di voler togliere le concessioni ai Benetton, perché avrebbero aumentato i pedaggi ... "Perché a differenza loro – continua -, noi siamo amici solo dei liguri e vogliamo ...

La ministra delle Infrastrutture ha confermato le anticipazioni uscite a mezzo stampa, 'già scritta la lettera al commissario straordinario Bucci' ha detto. Toti: il governo lo consegna ad Aspi dopo d ...Il M5s aveva assicurato di voler togliere le concessioni ai Benetton, perché avrebbero aumentato i pedaggi ... "Perché a differenza loro – continua -, noi siamo amici solo dei liguri e vogliamo ...