Belgrado, proteste contro il nuovo lockdown in Serbia. Roghi e scontri con la polizia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Notte di scontri a Belgrado. La polizia serba ha riferito che 23 persone sono state arrestate e decine di agenti di polizia e manifestanti sono rimasti feriti negli scontri scoppiati dopo l’annuncio del ritorno delle misure di blocco contro il nuovo coronavirus. Il capo della polizia, Vladimir Rebic, ha riferito alla tv di stato RTS che la polizia sta lavorando per identificare le persone che hanno preso parte alla rivolta nel centro di Belgrado in cui sono rimasti feriti 43 agenti di polizia e 17 manifestanti. Migliaia di persone sono uscite in strada martedì sera dopo che il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato che verrà imposto un coprifuoco per l’intero fine settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano

