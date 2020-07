Belgrado, nuovo lockdown: proteste e guerriglia urbana (Di mercoledì 8 luglio 2020) Notte di proteste e guerriglia urbana a Belgrado, capitale serba, dove un migliaio di manifestanti ha preso d’assalto il Parlamento. Le cause? Il presidente Aleksandar Vučić ha imposto un nuovo lockdown “per tutto il prossimo fine settimana” e vietato assembramenti “con più di cinque persone al chiuso e all’aperto” per contenere una seconda ondata di contagi. Il coprifuoco scatterà probabilmente dalle 18 di venerdì fino alle 5 di lunedì. In Serbia a causa del Covid-19 sono morte 330 persone, mentre i contagi totali sono 16.719, di cui 299 solo nelle ultime 24 ore. Secondo i media locali alcuni manifestanti hanno provato a forzare le porte del Parlamento, in parte riuscendoci, prima di essere respinti ... Leggi su italiasera

