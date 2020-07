Belen tradita da De Martino con Alessia Marcuzzi: la conferma (Di mercoledì 8 luglio 2020) Belen Rodriguez è stata tradita da Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. La conferma è arrivata, oltre che dal portale Dagospia, anche dal settimanale Oggi. Belen Rodriguez, secondo il settimanale Oggi, come rivelato anche da Dagospia, avrebbe scoperto di essere stata tradita da Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. In che modo? SULLO STESSO ARGOMENTO: … L'articolo Belen tradita da De Martino con Alessia Marcuzzi: la conferma è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Hinata29276833 : @YoungFiorella @commento_cose @njennasmeh Concordo su tutta la linea, devono sempre fare due pesi due misure. Quals… - Browin93 : @dobrevsunicorns @ilariprincy Nessuno sta giustificando stefano.. Se si sta tanto criticando belen per come cambia… - livelifeVale : RT @lovingkiedis: Stefano De Martino ha tradito Emma con Giulia Pauselli, poi ci è ritornarato insieme ma l’ha tradita nuovamente con #Bele… - Ale_9122 : Quindi tutti ad insultare #belen perché bacia un altro uomo dopo che il marito l’ha tradita 75 volte ma di… - YoungFiorella : RT @RamaTrash8: Tutti che dicono la tipica frase ' se è stata tradita Belen, allora siamo tutte cornute ' raga non funziona così, non gira… -