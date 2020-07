“Belen stava giocando con l’iPad di Stefano quando sono arrivati i messaggi della Marcuzzi”: così ha scoperto il tradimento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Così Belen ha scoperto i messaggi di Alessia Marcuzzi a De Martino: la rivelazione di Oggi Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il gossip dell’estate si è incendiato negli ultimi giorni, dopo le clamorose rivelazioni di Dagospia, secondo cui alla base della rottura tra la showgirl argentina e il ballerino ci sarebbe stata una relazione segreta tra De Martino e Alessia Marcuzzi. Il triangolo sì, verrebbe da dire. Ad avallare questa tesi è anche il settimanale Oggi, con nuovi dettagli. “Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i ... Leggi su tpi

finelinele : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - 98alessia1 : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - mary45504312 : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - hvrrysvoicee : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - mvdicinee : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… -

Ultime Notizie dalla rete : “Belen stava ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia