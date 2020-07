Belen Rodriguez smentisce il flirt clandestino tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: “Solo cazz*te!” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Belen Rodriguez finalmente rompe il silenzio e smentisce di avere scoperto una ipotetica passione segreta con protagonisti Alessia Marcuzzi e il suo ex marito Stefano De Martino. L’argentina svela anche che, viste le notizie di questi ultimi tempi, sta decidendo come procedere legalmente proprio al fianco della sua collega. Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Alessia... L'articolo Belen Rodriguez smentisce il flirt clandestino tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: “Solo cazz*te!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez scimmiotta Stefano De Martino: il video DonnaPOP Belen rompe il silenzio: «De Martino-Marcuzzi? Assurdo e di cattivo gusto, con Alessia ottimo rapporto»

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, e bacio fu...

