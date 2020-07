Belen Rodriguez sbeffeggia Stefano De Martino davanti ai giornalisti: ecco cosa è successo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Prima di entrare nello studio di Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez si lascia fotografare dai giornalisti e prende in giro il suo ex marito Stefano De Martino. Leggi su comingsoon

SkyTG24 : Stefano De Martino da Belen a Mariana Rodriguez? Scopri chi è la modella venezuelana. FOTO - tempoweb : #Belen sul piede di guerra, così fulmina #DeMartino VIDEO ?? - infoitcultura : Belen Rodriguez | la sua estate calda | che bacio con Antinolfi | FOTO - QuotidianPost : Belen Rodriguez sarcastica con Stefano de Martino: “Quando mi innamorerò vi farò sapere” - zazoomblog : Belen Rodriguez ha un nuovo amore beccata mentre bacia un altro (FOTO) - #Belen #Rodriguez #nuovo #amore -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Prima di entrare nello studio di Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez si lascia fotografare dai giornalisti e prende in giro il suo ex marito Stefano De Martino. Belen Rodriguez continua a far parlar di ...Belen Rodriguez è tornata a lavoro, impegnata nelle registrazioni delle nuove puntate di Tu sì que vales. Ritrovati i colleghi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara dopo la pausa forzata da lockdown, ...