Belen Rodriguez lancia una provocazione a De Martino: “Vi farò sapere” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Belen Rodriguez, dopo essere stata paparazzata dal settimanale Chi con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, ha lanciato una provocazione a Stefano De Martino su Instagram. Anche quest’ultimo ha voltato pagina, con la modella Mariana Rodriguez. Belen Rodriguez, probabilmente, pensava di poter trascorrere un’estate tranquilla, ma invece si sbaglia di grosso. Dopo l’annuncio della sua separazione da Stefano … L'articolo Belen Rodriguez lancia una provocazione a De Martino: “Vi farò sapere” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far discutere e a far parlare. L’argentina lancia un’altra piccola frecciata. La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ...Stefano De Martino dopo l’addio alla moglie Belen sta frequentando Mariana Rodriguez. Nuovo amore in vista per il conduttore televisivo e ballerino professionista napoletano? I due personaggi famosi ...