Belen Rodriguez ha un nuovo amore, beccata mentre bacia un altro (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nell’ultimo numero di Chi, in edicola a partire da domani, mercoledì 8 luglio, Alfonso Signorini ha sganciato una bomba senza precedenti. La protagonista di questo scoop è Belen Rodriguez, la quale pare abbia trovato un nuovo amore dopo Stefano De Martino. Erano giorni che si vociferava di un’ipotetica nuova fiamma per la showgirl, ma mai nessuno era riuscito ad immortalarla in flagrante. Solo i giornalisti di Signorini sono riusciti nell’intento, andiamo a vedere tutti i dettagli. Il nuovo amore di Belen Rodriguez Sul profilo Instagram di Alfonso, è apparso uno scatto inerente la copertina dell’ultimo numero del suo giornale in cui è presente uno scoop. L’immagine principale di tale rivista è caratterizzata da Belen Rodriguez e dal suo nuovo amore. La donna, infatti, è stata immortalata mentre bacia un giovane. ... Leggi su kontrokultura

