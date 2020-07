Belen Rodriguez fa la parodia di Stefano De Martino: “Quando m’innamorerò…” il video spopola (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Continua la guerra tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, poco fa la showgirl ha addirittura osato fare la parodia del suo ex. Molti fan sono in ansia di scoprire direttamente dalle loro bocche cosa stia succedendo nella loro vita sentimentale. Nessuno dei due protagonisti, però, sembra pronto a rivelare qualcosa di più, anche se i gossip sul loro conto si susseguono. Proprio poche ore fa, la showgirl ha pubblicato delle Instagram Stories davvero molto divertenti, che lasciano trasparire un velato risentimento contro il suo ex. Le precedenti dichiarazioni di Stefano De Martino Anche se la showgirl e il ballerino stanno provando a mantenere il riserbo in merito alla loro storia, sul web circolano numerosi indizi e segnalazioni. Il settimanale Chi, ad esempio, ha sganciato due bombe assurde inerenti i rispettivi nuovi flirt della coppia. Ad ogni modo, un po’ di ... Leggi su kontrokultura

