Belen Rodriguez fa il verso a Stefano De Martino: ‘Quando mi innamorerò’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Siamo giunti anche a questo: ripresa da Mattia Ferrari, fidato amico e collaboratore, mentre si trova negli studi di registrazione di Tu Sì Que Vales, Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino, facendogli il verso. Nel giorno della pubblicazione sul settimanale Chi delle foto del bacio appassionato con Gianmaria Antinolfi, Belen lancia una frecciatina a Stefano. Belen ride mentre dice: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”. Le stesse parole usate da De Martino, qualche giorno fa, per smentire con fermezza i gossip su una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. “Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici – aveva detto il conduttore e ballerino napoletano -, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che ... Leggi su tvzap.kataweb

