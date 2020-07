Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Dopo le foto su Chi arriva la sua risposta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sulla copertina del numero della rivista Chi in edicola questa settimana, ci sono le immagini che tutti gli appassionati di gossip aspettavano! Il bacio tra Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato, un imprenditore napoletano. La notizia di questa nuova frequentazione era stata lanciata da Dagospia che aveva anche lanciato lo scoop, smentito da De Martino, del tradimento con la Marcuzzi. Poi i paparazzi hanno fatto bene il loro lavoro, rintracciando Belen tra Capri e Napoli, tra le braccia del suo Gianmaria Antinolfi. In occasione del compleanno dell’imprenditore, la show girl lo ha raggiunto, concedendosi qualche giorno di meritato relax prima di ricominciare le riprese di Tu si que vales, programma che la vedrà ancora protagonista nelle vesti di conduttrice. Gianmaria Antinolfi alla conquista di Belen Rodriguez: dal corteggiamento segreto al bacio su Chi Poche ore fa ... Leggi su ultimenotizieflash

Belen Rodriguez lancia una frecciata a Stefano De Martino: l’argentina pronuncia le stesse parole usate dal suo ex marito, ecco cosa è successo! Belen Rodriguez ha fatto una clamorosa bordata al suo e ...Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino sui social e il video fa il giro del web: “quando m’innamorerò ve lo farò sapere”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Foto Instagram Nel giorno in ...