Belen prende in giro Stefano De Martino: il video sfottò all’ex marito (Di mercoledì 8 luglio 2020) Belen prende in giro Stefano De Martino: il video sfottò all’ex marito Dopo la foto del bacio con la nuova fiamma Gianmaria Antinolfi, Belen pubblica un video su Instagram in cui prende in giro il suo ex marito Stefano De Martino che si dice l’abbia tradita con Alessia Marcuzzi. Nel filmato la showgirl argentina fa il verso all’ex ballerino di Amici imitando la frase pronunciata nel video messaggio in risposta all’indiscrezione bomba di Dagospia secondo cui ha avuto un relazione clandestina con la Marcuzzi. “Quando mi innamorerò vi farò sapere”, dice Belen imitando Stefano De Martino che nel suo video replica disse: “Appena mi fidanzerò e troverò finalmente l’amore ve lo farò sapere, ve lo giuro”. Relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino? Il ballerino dice la sua in un ... Leggi su tpi

infoitcultura : Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino: il video - StraNotizie : Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino: il video - Marti__Ml : Belen che prende in giro De Martino su IG. Meno male che sono persone responsabili che ormai hanno un figlio e non vogliono fare teatrini! - sandro_cecc : @PinoVaccaro77 @Bett_Calcaterra @Bett_Calcaterra tutto giusto ma dire conte perde gli stimoli quando prende 12ml€ a… - rivia_di : @stanzaselvaggia Questa gente ha fatto dell'arroganza il proprio cavallo di battaglia,sdoganando questo linguaggio… -