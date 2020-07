Belen, il primo bacio dopo Stefano De Martino con Gianmaria Antinolfi: «Estate muy caliente...» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Su Leggo.it le ultime novità. Belen, la foto del primo bacio dopo Stefano De Martino: «Estate muy caliente...». Il direttore di Chi Alfonso Signorini ha appena pubblicato... Leggi su leggo

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi fidanzati: i baci della neo coppia vip

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono ufficialmente fidanzati. I primi baci della neo coppia vip del jet set italiano sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi.

